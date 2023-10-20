Об этом заявил бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович в интервью с журналистом Николаем Фельдманом.

Как говорит Арестович, военные обозреватели констатировали под Бахмутом, что противнику не удалось удержать железную дорогу, по которой у него был рубеж обороны "Клещиевка-Авдеевка".

“Мы прошли за Андреевку, перерезали ключевой путь “Горловка-Бахмут”. Напомню, что падение нашей обороны Бахмута началось с того, как противник захватил этот район и перешел за железную дорогу в нашу сторону на запад. Теперь мы перешли назад», – говорит он.

Эксперт говорит, что несмотря на то, что он противник сосредоточения усилий в районе Бахмута, это серьезное достижение наших войск.

“Честь и похвала нашим военным, потому что там была очень тяжелая операция и непрерывные атаки противника, к тому же лучших элитных частей. Посмотрим, что будет дальше, но там неплохие перспективы успеха наших войск”, - убеждает он.

Что касается Угледара, то, по словам Арестовича, в его районе наметилось движение российских войск по простой причине – от Угледара до центра Волновахи до железнодорожной станции 36 километров по прямой.

“А железная дорога, которая является лакомой целью наших войск и ключевой задачей российского командования – дать ее перерезать, проходит от наших позиций в 8 км на некоторых участках. А это непосредственно угроза даже минометам 120 калибров, если не брать других средств дальнего боя. Они не могут этого допустить, у них стоит ключевая задача – отжать наши войска подальше”, – подчеркивает экс-советник.

Двигаются они в районе Угледара, заходя на него с востока. Сладкое, Новомихайловка, Степное – вот на этом участке они сосредотачивают свои силы для того, чтобы начать двигать наши войска, как говорит бывший советник главы Офиса Президента.

"Пытаются это делать, но посмотрим, получится они это или нет", - говорит он.

Заветное Желание, Новодонецкое к востоку и Приютное к западу – там бои противник пытается контратаковать, Существенного продвижения нет ни в одной из сторон.

Там фронт застопорился некоторым образом, хотя подавал очень хорошие надежды. А вот Токмакское выступление это интересно. Там и наши войска двигаются вперед и русские войска пытались контратаковать от Вербого и Новопрокоповки, и еще от Капанов с запада они пытаются наступать. И в движении на Копаны наши силы преуспевают. Но в районе Новопрокоповки и Вербового есть две высоты, на которых они создали укрепрайоны и не позволяют нашим войскам двигаться”, - говорит Арестович.

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