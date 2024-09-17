Командир роти "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр" надав декілька порад військовим, як вижити на "нулі" та виконати бойові завдання.

"Мадяр" розповів у відеозверненні, як вижити на "нулі" військовим.

Командир роти повідомив, що прочитав чимало тривожних повідомлень від близьких військових, що зараз на "нулі".

У першу чергу командир роти звернувся до воїнів, які не керують танками та не, а саме до тих, хто займаються охороною на лінії "нуля".

"Хлопці, зрозумійте одне: ваша місія, наша з вами функція найважливіша на "нулі" – з точки зору спостереження і запобіганню проривів, своєчасного донесення інформації про можливі рухи, переміщення, зупинення проникнення ворожих ДРГ та зупинення шляхом вогневого опору можливих ворожих ескалацій на фронті…

Для цього ви мусите раз і назавжди запам’ятати один простий зміст поточної польової війни – дрон, арта, лопата. І вас – на "нулі" – стосується саме перше – лопата", – повідомив "Мадяр".

Також "Мадяр" додав, що військові на "нулі" щоб вижити, мають заритися в окопах чи бліндажах від шквалу вогню, котрий валиться на українську землю від ворога.

"Ви мусите закопатися, як це робили і ми. Але, мабуть, треба трішки досконаліше це зробити і досить терміново, бо скоро земля перестане бути прийнятною до копання", – додав військовий.

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