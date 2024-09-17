Командир роты " Птахи Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр" дал несколько советов военным , как выжить на "нуле" и выполнить боевые задания.

"Мадьяр" рассказал в видеообращении, как выжить на "нуле" военным.

Командир роты сообщил, что прочитал немало тревожных сообщений от близких военных, которые сейчас находятся на "нуле".

В первую очередь командир роты обратился к воинам, не управляющим танками и нет, а именно к тем, кто занимается охраной на линии "нуля".

"Ребята, поймите одно: ваша миссия, наша с вами функция важнейшая на "нуле" – с точки зрения наблюдения и предотвращения прорывов, своевременного донесения информации о возможных движениях, перемещения, остановки проникновения вражеских ДРГ и остановки путем огневого сопротивления возможных вражеских эскалаций …

Для этого вы должны раз и навсегда запомнить одно простое содержание текущей полевой войны – дрон, арта, лопата. И вас – на "нуле" – касается именно первого – лопата", – сообщил "Мадяр".

Также "Мадяр" добавил, что военные на "нуле", чтобы выжить, должны зарыться в окопах или блиндажах от шквала огня, который рушится на украинскую землю от врага.

"Вы должны зарыться, как это делали и мы. Но, пожалуй, нужно немного совершеннее это сделать и достаточно срочно, потому что скоро земля перестанет быть приемлемой к копанию", - добавил военный.

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