"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко вывел идеальную пропорцию, по которой тирамису всегда получается максимально вкусным.

Своим рецептом Клопотенко поделился на своем youtube канале.

"Тирамису – классический итальянский десерт, полюбившийся всему миру. Я – не исключение. Десерт очень нежный и воздушный благодаря удивительному крему на основе сыра маскарпоне. Я решил немного усовершенствовать рецепт торта тирамису, добавив в крем цедру лимона. Уверяю, так десерт станет еще более ароматным и вкусным. Обязательно попробуйте!", - сообщил Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ для приготовления тирамису по рецепту Клопотенко: 500 г Маскарпоне 300 мл кофе (готового) 50 г рома (или коньяка) 500 мл сливок (33%) 8 желтков 8 ст. л. сахара 200 г палочек бисквитного печенья Савоярди 1 лимон (цедра одного лимона) 2 ст. л. какао.

"Савоярди" – это печенье, которое продается почти в каждом магазине сейчас и его не надо мочить, немного окунули, достали и уложили.

Тирамису нужно три часа в холодильнике, для того чтобы он настоялся, набрался хороших ароматов и чтобы он стал таким полноценным и законченным. Вот и все, после этого будем его пробовать.

Три часа прошло, тирамису стал однородным, очень приятным и теперь если у нас осталось какао, а традиционный тирамис готовится и полностью покрывается какао, но не всем это нравится.

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