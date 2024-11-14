Российская армия в ночь на 14 ноября атаковала Украину ударными беспилотниками, известны подробности массированной атаки.

Россия запустила ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из Курска, подтверждено сбитие 21-го дрона в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.

Украинская ПВО ночью сбила 21 из 59 российских беспилотников, 38 дронов были локально потеряны, об этом сообщили Воздушные силы.

Враг продолжает обстреливать Сумскую область, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 68 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, зафиксировано 175 взрывов.

Взрывы слышали Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгорская общины.

Напомним, в Харьковской области в ночь на 14 ноября прогремели взрывы, известно, что в нескольких населенных пунктах люди остались без света.

Как сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в Telegram, 14 ноября около 03:40 в районе Слатино Харьковской области была повреждена высоковольтная линия электропередачи.

В результате вражеского обстрела несколько населенных пунктов остались без света.

Утром 14 ноября электроснабжение отсутствует в Слатино, Безруках, Прудянке, Цуповке и Новой Казачьей.

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