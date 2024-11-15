Капитан ВСУ Мирослав Борисенко рассказал, что, к сожалению, в украинской армии все еще сохраняются некоторые "совковые" традиции.

Капитан ВСУ Мирослав Борисенко назвал главную проблему украинской армии, указав, что она заключается в отсутствии доверия со стороны военно-политического руководства своим подчиненным.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Наталье Нагорной.

Капитан ВСУ Мирослав Борисенко рассказал, что, к сожалению, в украинской армии все еще сохраняются некоторые "совковые" традиции. Из-за чего основная проблема ВСУ заключается не в недостатке оружия и людей.

"Самая большая наша проблема в том, что остатки колониальной имперской армии остались в украинской армии и они живут по сей день. И основная проблема в том, что офицеры, командиры или военно-политическое руководство не доверяет своим подчиненным, не считает их выходцами из одного организма". , или близкими по военному духу и боятся тех, кто сверху над ними. заявил капитан ВСУ.

Он также отметил, что в армии не хватает солидарности среди личного состава. Также капитан ВСУ, командир минометной батареи Мирослав Борисенко высказался за уменьшение мобилизационного возраста. Он отметил, что 55-летние мужчины не могут быть эффективными военными.

"Это исторически оправдано, потому что во всех войнах, конфликтах средний возраст военнослужащего был 25-26 лет. А это просто смешно, когда мы сейчас воюем 55-летними дядями. Это не смешно на самом деле. Это очень трагично, потому что они часто просто не могут даже дойти до передовой. А еще хуже – они не могут оттуда выйти. я не хочу даже упоминать", - сказал он.

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