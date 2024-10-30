Украинский шеф-повар и ресторатор поделился рецептом приготовления сырников с яблоками.

Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился своим улучшенным рецептом сырников, добавляя карамелизированные яблоки.

Рецептом Евгений Клопотенко поделился на своем youtube канале.

"Это действительно очень простой рецепт сырников, поэтому идеально подойдет для вашего быстрого завтрака", - сообщил Клопотенко.

Ингредиенты для приготовления сырников с яблоками:

Сыр кисломолочный: 350 г, яйцо: 1 шт. Сахар: 2 ст. л. Соль: 1/2 ч. л. Мука: 3-4 ст.л. (дополнительно для формовки) Яблоко: 1 шт. Сахар: 1 ст. л. Корица: 1/3 ч. л. Для карамелизированных яблок Яблоко: 1 шт. Сахар: 2 ст. л. Сливочное масло: 20 г.

Для подачи сметана: 100 г Сахарная пудра: 1-2 ст. л.

Для приготовления творожников с яблоками нужно в миску выложить 350 г кисломолочного сыра, добавить 1 яйцо и 2 ст. л. сахара, тщательно перемешать.

Добавить 3 ст. л. муки и еще раз перемешать. Яблоко потереть на терку, добавить к нему сахар и корицу, перемешать и добавить в творожную массу.

Поверхность присыпать мукой, затем взять творожной массы по 80-90 г и сформировать сырники диаметром 4 см и высотой 2 см. Сырники обвалять в муке с обеих сторон.

По словам Клопотенко, жарить сырники с яблоками нужно на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон по 2 минуты с каждой стороны.

Положить сырники на противень и запечь 10 минут при 180 градусах.

Яблоки почистить, разогреть сковороду и добавить масло и сахар, обжарить. Сырники можно подать с яблоками и сметаной или присыпать сахарной пудрой.

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