Победитель проекта "Мастер Шеф", а теперь известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, поделился с украинцами простыми рецептами теста для пиццы.

Известный повар опубликовал рецепт блюда в своем youtube-канале, сообщает Politeka.net .

"Конечно, ведь я с вами поделюсь двумя рецептами итальянского теста – тонкого и рыхлого, которое еще называют сфинчионе. Начинку придумывайте по своему вкусу. Только представьте: разрезаете готовую пиццу, а за кусочком тянется длинная паутина сыра. Вкусность! Почувствуйте себя настоящим пиццей. приготовьте", - сообщил Клопотенко.

Ингредиенты для тонкой итальянской пиццы на кефире: 300 г муки, 1 ст. л. сахара 1 ч. л. соли 1 ч. л. разрыхлителя 2 ст. л. подсолнечного масла 200 мл кефира.

Ингредиенты для итальянской сфинчионной пиццы на дрожжевом тесте: 200 мл молока 30 г сливочного масла 10 г дрожжей 1 ст. л. сахара 1 ст. л. подсолнечного масла 1 яйцо 350 г муки.

Главное, чтобы молоко было не холодным, потому что если оно холодное – это плохо, если оно горячее, то дрожжи умрут.

Поэтому лучше комнатная температура: берем молоко, теперь берем 30 г сливочного масла, добавляем его к молоку и нам нужно сделать так, чтобы молоко и сливочное масло объединилось. Затем смесь молочно-сливочно-масляную переливаем, добавляем 10 г дрожжей, столовую ложку сахара, добавляем столовую ложку масла, можно полторы, добавляем одно яйцо и хорошо все вымешиваем.

Когда мы хорошо все размешали, добавляем 350 г муки и еще раз хорошо замешиваем до однородности, чтобы у нас получилось однородное тесто.

Сначала ложкой, потом рукой, тесто будет немного к рукам прилипать, потому что оно довольно редкое, поэтому

Его нужно так оставить тепленьким на часок под пленку, чтобы он поднялся.

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