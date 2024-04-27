Решение Трампа поддержать Джонсона и скорректировать его позицию по Украине отражает его адаптивность и прагматичный подход к политике.

Бывший президент США Дональд Трамп, известный своей нестабильной позицией и стратегическими маневрами, в очередной раз изменил свою тактику, на этот раз публично поддержав и восхваляя спикера Палаты представителей Майка Джонсона после голосования за помощь Украине.

Хотя эти действия а могут показаться резкими, политолог Игорь Рейтерович проливает свет на мотивы этого шага, как пишет «24tv».

"Влюбляться в решение Трампа не стоит. Он как флюгер, куда ветер подует, туда и будет менять свою позицию", – отметил специалист.

Эксперт выделяет три ключевых момента, позволяющих понять процесс принятия решений Трампом. Во-первых, он очень чутко реагирует на краткосрочные изменения в общественных настроениях.

Поскольку война в Украине снова оказалась в центре внимания Америки, Трамп признал растущую важность американского лидерства и демократии в глазах общественности. Присоединяясь к этим ценностям, он стремится извлечь выгоду из преобладающих настроений.

Во-вторых, снижение рейтингов Трампа и ужесточение борьбы с Байденом вынудили его пересмотреть свой подход. Его предыдущая двусмысленность в отношении России и обвинения в симпатиях к Кремлю не понравились некоторым американцам.

Трамп понимает необходимость укрепить свою базу поддержки и занять более решительную позицию по международным вопросам.

Наконец, бывший президент США сталкивается с внутренними разногласиями внутри Республиканской партии: некоторые избиратели отдают предпочтение таким кандидатам, как Никки Хейли, которые воплощают традиционный республиканизм и выступают за активную внешнюю политику в поддержку демократии.

Также отсутствие четкой позиции Трампа по этим вопросам оттолкнуло некоторых избирателей Республиканской партии, что побудило его пересмотреть свою стратегию, чтобы добиться их поддержки и не дать им вообще воздержаться от голосования.

Присоединяясь к преобладающим настроениям, отвечая на критику и апеллируя к своей электоральной базе, Трамп стремится укрепить свои позиции внутри партии и сохранить актуальность на политическом ландшафте.

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