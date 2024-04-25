Жигимантас Павильонис, член комитетов по иностранным и европейским делам Сейма Литвы, дал совет украинцам, как получить от США помощь, независимо от результатов выборов Президента США.

Об этом немногие знают, но Литва была первым государством, от которого Украина получила летальное оружие, чтобы бороться против российского агрессора. При этом литовские военные инструкторы работают на украинских полигонах с августа 2015 года. Неудивительно, что именно литовские политики решили найти способ, чтобы найти общий язык с окружением Трампа , чтобы в случае его победы на выборах в ноябре 2024 года Украина не потеряла военную и финансовую помощь от США.

Так, правящая партия Литвы, которая является непоколебимым сторонником Украины, в прошлом месяце организовала встречи между украинцами, балтийскими политиками, выступающими за увеличение военных расходов по противодействию России, и группой бывших чиновников администрации Трампа.

Жигимантас Павильонис, организовавший встречу литовский дипломат и консервативный политик сказал, что вместо того, чтобы противостоять Трампу, Украина и ее сторонники должны подружиться с ними и объяснить, что "существует огромный американский интерес в борьбе" против России.

"Трамп немного сумасшедший, и никогда не знаешь, как он отреагирует, его возвращение в Белый дом может оказаться лучше для Украины, чем многие ожидают", — заявил Павильонис.

Отметим, что Жигимантас Павильонис еще в 2023 году говорил, что украинцам очень важно выиграть эту войну, потому что если этого не произойдет, то "Путин будет убивать украинцев вечно".

Таким образом, литовский политик неоднократно советовал украинским чиновникам, чтобы они не зацикливались на ком-то конкретном в США.

"Вам предстоит наплевать, кто будет избран в Америке, вам самое главное, чтобы он был за Украину и ваше приглашение, и ваше членство в НАТО. Вот на что нужно ставить. Играйте так цинично, как они играют цинично", - неоднократно отмечал Павильонис.

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