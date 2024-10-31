"Мастер Шеф" Євген Клопотенко вивів ідеальну пропорцію, за якою тірамісу завжди виходить максимально смачним.

Своїм рецептом Клопотенко поділився на своєму youtube-каналі.

"Тірамісу – класичний італійський десерт, що полюбився всьому світу. Я – не виключення. Десерт дуже ніжний і повітряний завдяки дивовижному крему на основі сиру маскарпоне. Я вирішив трохи вдосконалити рецепт торта тірамісу, додавши в крем цедру лимона. Запевняю, так десерт стане ще більш ароматним і смачним. Обов’язково спробуйте!", - повідомив Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ для приготування тірамісу за рецептом Клопотенко: 500 г Маскарпоне 300 мл кави (готової) 50 г рому (або коньяку) 500 мл вершків (33%) 8 жовтків 8 ст. л. цукру 200 г паличок бісквітного печива Савоярді 1 лимон (цедра одного лимона) 2 ст. л. какао.

"Савоярді" - це печиво, яке продається майже в кожному магазині зараз і його не треба мочити, трішки окунули, дістали і поклали.

Тірамісу треба три години в холодильнику, для того щоб він настоявся, набрався гарних ароматів і щоб він став таким повноцінним і закінченим. Ось і все, після цього будемо його куштувати.

Три години пройшло, тірамісу став однорідним, дуже приємним і тепер якщо в нас лишилося какао, а традиційний тірамісу готується і повністю покривається какао, але не всім це до вподоби.

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