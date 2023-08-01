Адвокат Роман Сімутін висловив свою точку зору щодо змін у Законі, яке може призвести до ускладнень для отримання відстрочки від призову по мобілізації в Україні.



На своєму YouTube-каналі адвокат пояснив внесену правку деякими депутатами до умов отримання відстрочки від призову. За цією поправкою, відстрочка буде надаватися у разі відсутності "інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати". Роман Сімутін навів приклади ситуацій, коли українці можуть бути мобілізовані.

Наприклад, якщо батько має інвалідність 2 групи, мобілізація може стосуватися його дорослих дітей. У сім'ї це повнолітні і працездатні сини та дочки віком понад 18 років. Якщо одна з дочок є вагітною та має одну дитину, проживає в іншій області, а доходи сім'ї дозволяють лише задовольняти потреби харчування, чи будуть мобілізовувати її брата до війська? Роман Сімутін питає, як Територіальні військові комісаріати будуть брати до уваги ці обставини та чи будуть діяти згідно совісті.

Також важливим фактором при мобілізації в Україні тепер є закордонний контекст. Адвокат привів приклад, коли мама має інвалідність 2 групи. У такому випадку мобілізація все ж може стосуватися інших членів її родини. У сім'ї є працездатні та повнолітні сини і дочки, які перебувають за кордоном, а не в Україні. Наприклад, донька може перебувати в іншій країні, але питання про надання відстрочки по мобілізації в Україні її брату буде вирішуватися за допомогою керівника ТЦК СП.

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