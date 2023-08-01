Адвокат Роман Симутин высказал свою точку зрения по поводу изменений в Законе, которое может привести к осложнениям для получения отсрочки от призыва по мобилизации в Украине.



На своем YouTube-канале адвокат объяснил внесенную правку некоторыми депутатами в условия получения отсрочки от призыва. По этой поправке отсрочка будет предоставляться в случае отсутствия "других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать". Роман Симутин привел примеры ситуаций, когда украинцы могут быть мобилизованы.

К примеру, если родитель имеет инвалидность 2 группы, мобилизация может касаться его взрослых детей. В семье это совершеннолетние и трудоспособные сыновья и дочери старше 18 лет. Если одна из дочерей беременна и имеет одного ребенка, проживает в другой области, а доходы семьи позволяют только удовлетворять потребности питания, будут ли мобилизовывать ее брата в армию? Роман Симутин спрашивает, как Территориальные военные комиссариаты будут учитывать эти обстоятельства и будут ли действовать согласно совести.

Также важным фактором при мобилизации в Украине теперь зарубежный контекст. Адвокат привел пример, когда у мамы инвалидность 2 группы. В таком случае мобилизация все же может относиться к другим членам ее семьи. В семье есть трудоспособные и совершеннолетние сыновья и дочери, которые находятся за границей, а не в Украине. К примеру, дочь может находиться в другой стране, но вопрос о предоставлении отсрочки по мобилизации в Украине ее брату будет решаться с помощью руководителя ТЦК СП.

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