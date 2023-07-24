Мобілізація в Україні продовжується. У рамках мобілізації працівники ТЦК розносять повістки для військовозобов'язаних українських чоловіків. Адвокат Роман Симутін пояснив, як реагувати, коли вам вручають виписану "на коліні" повістку, і чи слід підписувати акт про відмову від отримання повістки, яким ТЦК завжди лякає.

Він зазначив, що згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1487 під час мобілізації було затверджено новий зразок порядку денного, який має бути заповнений та підписаний начальником ТЦК. У порядку денному вказується номер розпорядження, з якого викликається особа та уповноважується особа її вручення. Але варто знати, що є спосіб відмовитися від цього порядку денного, що не суперечить мобілізації.

Експерт наголосив, якщо повістку заповнили "на коліні", ще й старого зразка, не вказується номер розпорядження, вручає її не уповноважена особа, то від неї можна відмовитись. Тобто, повістка має бути заповненою за всіма правилами і тільки тоді вона може вважатися законною в рамках мобілізації.

Також Роман Симутін звернув увагу на залякування актом в рамках мобілізації та заявив, що жодного акту ви не повинні підписувати, але маєте знімати весь процес.

"Ви ніде не знайдете навіть згадки про акт, його просто не існує, це бурхлива фантазія гуртка мистецької самодіяльності під назвою ТЦК", - розкритикував дії військкоматів адвокат.

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Нагадаємо, мобілізація в Україні триває, тому важливо знати, чи мають право працівники ТЦК перевіряти у Вас документи.

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