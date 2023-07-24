Мобилизация в Украине продолжается. В рамках мобилизации работники ТЦК разносят повестки для военнообязаных украинских мужчин. Адвокат Роман Симутин объяснил, как реагировать, когда вам вручают выписанную "на колене" повестку, и следует ли подписывать акт об отказе от получения повестки, которым ТЦК всегда пугает.

Он отметил, что согласно постановлению Кабинета Министров № 1487 во время мобилизации был утвержден новый образец повестки, которая должна быть заполнена и подписана начальником ТЦК. В повестке указывается номер распоряжения, из которого вызывается лицо и уполномочивается лицо его вручения. Но стоит знать, что есть способ отказаться от этой повестки, что не противоречит мобилизации.

Эксперт подчеркнул, если повестку заполнили "на колене", еще и старого образца, не указывается номер распоряжения, вручает ее не уполномоченное лицо, то от нее можно отказаться. То есть, повестка должна быть заполенной по всем правилам и только тогда она может считаться законной в рамках мобилизации.

Также Роман Симутин обратил внимание на запугивание актом в рамках мобилизации и заявил, что никакого акта вы не должны подписывать, но должны снимать весь процесс.

"Вы нигде не найдете даже упоминания о акте, его просто не существует, это бурная фантазия кружка художественной самодеятельности под названием ТЦК", - раскритиковал действия военкоматов адвокат.

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