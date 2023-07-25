Мобілізація в Україні продовжується і деякі чоловіки призовного віку мають право на відстрочку, проте є випадки, коли їм відмовляють у її наданні.

Мобілізація в Україні була оголошена через вторгнення росії в Україну. Останнім часом ТЦК все частіше відмовляють українцям отримати відстрочку від військової служби в рамках мобілізації. Але це цілком логічно, оскільки вони зацікавлені у тому, щоб мобілізувати більше чоловіків.

Адвокат Роман Симутін пояснив про нові хитрощі, на які йде ТЦК.

Адвокат підкреслив, що під час судових процесів через відмову у відстрочці, представники ТЦК немов під копірку повторюють те саме в різних областях України. А саме вони заявляють: "У рамках мобілізації надання відстрочки надає комісія і військовозобов'язаний має з'явитись у ТЦК сам".

При цьому експерт зазначає, що таке формулювання повна брехня, адже комісія ТЦК не має права вирішувати надавати відстрочку чи ні. Роман Симутін пояснив, що в рамках мобілізації комісія ТЦК не може відмовити у відстрочці, якщо до неї є всі підстави.

Мобілізація іноді йде не так через дії працівників ТЦК. За законом ТЦК має надати відстрочку після заяви військовозобов'язаного та документів, які підтверджують причини відстрочки. Якщо якихось документів не вистачає, то ТЦК мають про це повідомити та попросити надати їх військовозобов'язаному", - додав адвокат.

Експерт пояснив, що в ТЦК існує ще одна хитрість, яку вони застосовують, щоб не дати відстрочку від мобілізації. Зокрема, всі, хто звертається з письмовою заявою про відстрочку від мобілізації, надіславши лист поштою, отримують одну й ту саму відповідь.

А саме лист із посиланням на постанову Кабміну №1487 про мобілізацію. У першому абзаці ТЦК пише, що нібито призовники мають самостійно приходити до ТЦК та давати всі документи для відстрочки. Нібито, якщо надіслати лист поштою з усіма документами - не підходить. Але це чергова хитрість та брехня ТЦК.

Адвокат каже, що є два законні способи подавати документи: пошта та особисто, прийшовши до ТЦК.

Останні новини України:

Нагадаємо, мобілізація в Україні триває, тому важливо знати, чи мають право працівники ТЦК перевіряти у Вас документи.

Як писала Politeka, йде мобілізація в Україні, українцям розповіли, що робити, якщо ТЦК відмовив у відстрочці військовозобов'язаному.

Також Politeka повідомляла, ухилянти від мобілізації вигадали новий метод втечі за кордон.