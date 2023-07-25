Мобилизация в Украине идет и некоторые мужчины призывного возраста имеют право на отсрочку, однако есть случаи, когда им отказывают в ее предоставлении.

Мобилизация в Украине была объявлена из-за вторжения россии в Украину. В последнее время ТЦК все чаще отказывают украинцам в получении отсрочки от военной службы в рамках мобилизации. Но это вполне логично, поскольку они заинтересованы в том, чтобы мобилизовать больше мужчин.

Адвокат Роман Симутин объяснило новых уловках, на которые идет ТЦК.

Адвокат подчеркнул, что во время судовых процесов из-за отказа в отстрочке, представители ТЦК словно под копирку повторяют одно и то же в разных областях Украины. А именно они заявляют: "В рамках мобилизации предоставление отстрочки надает комиссия и военнообязанный должен явится в ТЦК сам".

При этом эксперт отмечает, что такая формулировка полное вранье, ведь комиссия ТЦК не имеет права решать предоставлять отстрочку или же нет. Роман Симутин объяснил, что в рамках мобилизации комиссия ТЦК не может отказать в отстрочке, если к ней есть все основания.

"Мобилизация иногда идет не так из-за действий работников ТЦК. По закону ТЦК должна предоставить отсрочку после заявления военнообязанного и документов, которые подтверждают причины отстрочки. Если каких-то документов не хватает, то ТЦК должны об этом сообщить и попросить предоставить их военнообязанного", - добавил адвокат.

Эксперт объяснил, что у ТЦК существует еще одна хитрость, которую они применяют, чтобы не дать отстрочку от мобилизации. В частности, все кто обращается с письменным заявлением об отстрочке от мобилизации, отправив письмо почтой, получают один и тот же ответ.

А именно письмо с сылкой на постановление Кабмина №1487 о мобилизации. В первом абзаце ТЦК пишет, что якобы призывники должны самостоятельно приходить в ТЦК и давать все документы для отстрочки. Якобы, послать письмо почтой со всеми документами - не подходит. Но это очередная хитрость и ложь ТЦК.

Адвокат говорит, что есть два законных способа подавать документы: почта и лично, придя в ТЦК.

Последние новости Украины:

Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, как действовать, если ТЦК отказал в отсрочке.

Также Politeka сообщала, уклонисты от мобилизации придумали новый метод побега за границу.