Мобілізація в Україні: на сьогоднішній день існує два варіанти оскарження ухвал військово-лікарської комісії.

Мобілізація в Україні продовжується через вторгнення росії в Україну. У рамках мобілізації українські чоловіки проходять військово-лікарську комісію.

Як розповіла юрист Діна Дрижакова, після проведення військово-лікарської комісії її висновки можна оскаржити двома способами – звернувшись до вищої ВЛК або подавши скаргу до суду. Але для цього необхідно мати вагомі підстави, передбачені Положеннями про військово-лікарську експертизу під час мобілізації.

Експерт розповіла, що в рамках мобілізації за бажання оскаржити висновки військово-лікарської комісії (ВЛК), чоловік може за таких обставин:

Якщо в рамках мобілізації лікар встановив неправильну спеціалізацію щодо наявності або відсутності захворювання. При прийнятті рішення не було враховано взаємозалежність двох чи більше хвороб. Лікар неправильно визначив ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби згідно з таблицею розкладу хвороб, станів та фізичних недоліків, що визначають ступінь придатності військової служби. У процесі визначення обмеженої придатності ВЛК не врахувала індивідуальні можливості чи неможливості особи виконувати обов'язки військовослужбовця у межах мобілізації.

Існують інші обставини, які служать підґрунтям для оскарження висновків військово-лікарської комісії (ВЛК) під час мобілізації. Однією з таких ситуацій є формальне проходження ВЛК, коли особа отримала лише "паперове" підтвердження про проходження медичного огляду, без здійснення реального обстеження та оцінки її стану здоров'я.

У рамках мобілізації всі ці підстави дозволяють оскаржити рішення ВЛК та звернутися за допомогою до вищої ВЛК або з поданням скарги до суду, що дозволяє переглянути вирок комісії.

Останні новини України:

Нагадаємо, мобілізація в Україні триває, тому важливо знати, чи мають право працівники ТЦК перевіряти у Вас документи.

Як писала Politeka, йде мобілізація в Україні, українцям розповіли, що робити, якщо ТЦК відмовив у відстрочці військовозобов'язаному.

Також Politeka повідомляла, ухилянти від мобілізації вигадали новий метод втечі за кордон.