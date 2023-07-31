Мобілізація в Україні продовжується через вторгнення росії в Україну. У рамках мобілізації українські чоловіки проходять військово-лікарську комісію.
Як розповіла юрист Діна Дрижакова, після проведення військово-лікарської комісії її висновки можна оскаржити двома способами – звернувшись до вищої ВЛК або подавши скаргу до суду. Але для цього необхідно мати вагомі підстави, передбачені Положеннями про військово-лікарську експертизу під час мобілізації.
Експерт розповіла, що в рамках мобілізації за бажання оскаржити висновки військово-лікарської комісії (ВЛК), чоловік може за таких обставин:
- Якщо в рамках мобілізації лікар встановив неправильну спеціалізацію щодо наявності або відсутності захворювання.
- При прийнятті рішення не було враховано взаємозалежність двох чи більше хвороб.
- Лікар неправильно визначив ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби згідно з таблицею розкладу хвороб, станів та фізичних недоліків, що визначають ступінь придатності військової служби.
- У процесі визначення обмеженої придатності ВЛК не врахувала індивідуальні можливості чи неможливості особи виконувати обов'язки військовослужбовця у межах мобілізації.
Існують інші обставини, які служать підґрунтям для оскарження висновків військово-лікарської комісії (ВЛК) під час мобілізації. Однією з таких ситуацій є формальне проходження ВЛК, коли особа отримала лише "паперове" підтвердження про проходження медичного огляду, без здійснення реального обстеження та оцінки її стану здоров'я.
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У рамках мобілізації всі ці підстави дозволяють оскаржити рішення ВЛК та звернутися за допомогою до вищої ВЛК або з поданням скарги до суду, що дозволяє переглянути вирок комісії.
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