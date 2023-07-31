Мобилизация в Украине продолжается из-за вторжения россии в Украину. В рамках мобилизации украинские мужчины проходят военно-врачебную комиссию.
Как рассказала юрист Дина Дрыжакова, после проведения военно-врачебной комиссии ее выводы можно обжаловать двумя способами - обратившись в вышестоящую ВЛК или подав жалобу в суд. Но для этого необходимо иметь веские основания, предусмотренные в Положениях о военно-врачебной экспертизе во время мобилизации.
Эксперт рассказала, что в рамках мобилизации при желании обжаловать выводы военно-врачебной комиссии (ВЛК), мужчина может при слудующих обстоятельствах:
- Если в рамках мобилизации врач установил неправильную специализацию по наличию или отсутствию заболевания.
- При принятии решения не была учтена взаимозависимость двух или более болезней.
- Врач неправильно определил степень нарушения функции организма вследствие болезни согласно таблице расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы.
- В процессе определения ограниченной пригодности ВЛК не учла индивидуальные возможности или невозможности лица исполнять обязанности военнослужащего в рамках мобилизации.
Существуют другие обстоятельства, которые служат основой для обжалования выводов военно-врачебной комиссии во время мобилизации. Одной из таких ситуаций является формальное прохождение ВЛК, когда лицо получило только "бумажное" подтверждение о прохождении медицинского осмотра, без осуществления реального обследования и оценки его состояния здоровья.
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В рамках мобилизации все эти основания позволяют обжаловать решение ВЛК и обратиться за помощью к вышестоящей ВЛК или с подачей жалобы в суд, что позволяет пересмотреть приговор комиссии.
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