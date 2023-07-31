Мобилизация в Украине: на сегодняшний день существует два варианта обжалования постановлений военно-врачебной комиссии.

Мобилизация в Украине продолжается из-за вторжения россии в Украину. В рамках мобилизации украинские мужчины проходят военно-врачебную комиссию.

Как рассказала юрист Дина Дрыжакова, после проведения военно-врачебной комиссии ее выводы можно обжаловать двумя способами - обратившись в вышестоящую ВЛК или подав жалобу в суд. Но для этого необходимо иметь веские основания, предусмотренные в Положениях о военно-врачебной экспертизе во время мобилизации.

Эксперт рассказала, что в рамках мобилизации при желании обжаловать выводы военно-врачебной комиссии (ВЛК), мужчина может при слудующих обстоятельствах:

Если в рамках мобилизации врач установил неправильную специализацию по наличию или отсутствию заболевания. При принятии решения не была учтена взаимозависимость двух или более болезней. Врач неправильно определил степень нарушения функции организма вследствие болезни согласно таблице расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы. В процессе определения ограниченной пригодности ВЛК не учла индивидуальные возможности или невозможности лица исполнять обязанности военнослужащего в рамках мобилизации.

Существуют другие обстоятельства, которые служат основой для обжалования выводов военно-врачебной комиссии во время мобилизации. Одной из таких ситуаций является формальное прохождение ВЛК, когда лицо получило только "бумажное" подтверждение о прохождении медицинского осмотра, без осуществления реального обследования и оценки его состояния здоровья.

В рамках мобилизации все эти основания позволяют обжаловать решение ВЛК и обратиться за помощью к вышестоящей ВЛК или с подачей жалобы в суд, что позволяет пересмотреть приговор комиссии.

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