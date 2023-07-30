Мобмлізація в Україні: законом 9342 змінили підстави для відстрочки, і юристи пояснили, чому чоловік з двома дітьми не має право на відстрочку.

Мобілізація в Україні відбувається у чотири хвилі, проте залишаються ті категорії громадян, які не підпадають під мобілізацію в Україні. Але чоловіки із двома дітьми не мають права на відстрочку. Адвокати назвали причину.

Адвокати нагадали, що в рамках мобілізації право на відстрочку мають чоловіки, у яких троє та більше дітей. Тому дружини чоловіків, у яких двоє чи одна дитина, часто обурюються і кажуть: "А що тато не потрібний сім'ї, у якої одна дитина чи дві?".

Як пояснили експерти, справа в тому, що коли сім'я має статус багатодітної (тобто у них троє чи більше дітей) – то ця відстрочка у рамках мобілізації – одна із пільг, яка за законом надається для багатодітних сімей.

У коментарях українці після пояснення адвокатів все ще не могли стримати обурення: "Пільги мають, а батько двом дітям все ж таки не потрібен!", "Не розумію цього нехай йдуть воюють за своїх дітей чому мають інші воювати за них", "Відповідь для Буратіно", "Можна було відповісти: "Тому що гладіолус".

Варто зазначити, що загальна мобілізація та військовий стан в Україні продовжуються з 24 лютого 2022 року. За законом вони мають обмежений термін дії, проте їх можна продовжувати. Згідно з ухваленими законами, військовий стан у країні та мобілізація були продовжені до 16 листопада 2023 року.

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