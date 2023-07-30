Мобмализация в Украине: законом 9342 изменили основания для отсрочки, и юристы объяснили, почему мужчина с двумя детьми не имеет права на отсрочку.

Мобилизация в Украине происходит в четыре волны, однако остаются те категории граждан, которые не подпадают под мобилизацию в Украине. Но мужчины с двумя детьми не имеют права на отстрочку. Адвокаты назвали причину.

Адвокаты напомнили, что в рамках мобилизации право на отстрочку имеют мужчины, у которых трое и больше детей. Потому жены мужчин, у которых двое или один ребенок, часто возмущаются и говорят: "А что папа не нужен семье, у которой один ребенок или два?".

Как объяснили эксперты, дело в том, что когда семья имеет статус многодетной (то есть у них трое или больше детей) - то эта отстрочка в рамках мобилизации - одна из льгот, которая по закону предоставляется для многодетный семей.

В комментариях украинцы после объяснения адвокатов все еще не могли сдержать возмущения: "Льготы имеют, а отец двум детям все же не нужен!", "Не понимаю этого пусть идут воюют за своих детей почему должны другие воевать за них", "Ответ для Буратино", "Можно было ответить: "Потому что гладиолус".

Стоит отметить, что всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. По закону они имеют ограниченный срок действия, однако их можно продлевать. Согласно принятым законам, военное положение в стране и мобилизация были продлены до 16 ноября 2023 года.

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