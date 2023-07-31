В Україні повістки в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки видають навіть тим, у кого є офіційна відстрочка від мобілізації.

Загальна мобілізація та військовий стан в Україні продовжуються з 24 лютого 2022 року. Мобілізувати можуть будь-якого з чоловіків віком від 18 до 60 років. Адвокат Стамбула Віталій пояснив, чому чоловікам з інвалідністю роздають повістки.

Адвокат пояснив, що в рамках мобілізації такі чоловіки отримують повістку про уточнення даних ― оскільки повістку не можна оскаржити в суді, людина йде до ТЦК у зазначений час і має надати документи, що підтверджують, що у нього є відстрочка, бронювання чи особа з інвалідністю, яка заборонена мобілізувати примусово.

ТЦК у межах мобілізації має право перевіряти облікові дані та направляти осіб на проходження медкомісії, у тому числі тих, хто має відстрочку чи бронювання.

Тобто поки ще йде мобілізація згідно із законом, передбачено проходження лікувальної комісії всім чоловікам, яким вручили повісті. Але особа з інвалідністю не може бути мобілізованою без її добровільної згоди.

"Якщо вони отримали повістку, повинні прийти до ТЦК із документами, що підтверджують інвалідність, і звірити військово-облікові дані. Їх також можуть змусити пройти лікувальну комісію. Але в рамках мобілізації закликати таких людей на службу можуть лише за їхньою згодою та за місцем проживання. Якщо ж вони не прийдуть за порядком денним можуть нарватися на адміністративний штраф", - підкреслив експерт.

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