В Украине повестки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки выдают даже тем, у кого есть официальная отсрочка от мобилизации.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Мобилизовать могут любого из мужчин от 18 до 60 лет. Адвокат Стамбула Виталий объяснил, почему мужчинам с инвалидностью раздают повестки.

Адвокат пояснил, что в рамках мобилизации такие мужчины получают повестку об уточнении данных ― поскольку повестку нельзя обжаловать в суде, человек идет в ТЦК в указанное время и должен предоставить документы, подтверждающие, что у него есть отсрочка, бронирование или лицо с инвалидностью, которое запрещено мобилизовать принудительно.

ТЦК в рамках мобилизации имеет право проверять учетные данные и направлять лиц на прохождение медкомиссии, в том числе тех, кто имеет отсрочку или бронирование.

То есть пока идет мобилизация по закону предусмотрено прохождение лечебной комиссии всем мужчинам, которым вручили повести. Но лицо с инвалидностью не может быть мобилизированным без его добровольного согласия.

"Если они получили повестку, должны прийти в ТЦК с документами, подтверждающими инвалидность, и сверить военно-учетные данные. Их также могут заставить пройти лечебную комиссию. Но в рамках мобилизации призвать таких людей на службу могут только с их согласия и по месту жительства. Если же они не придут по повестке могут нарваться на административный штраф", - подчеркнул эксперт.

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