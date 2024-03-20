Більшість людей знають, що гроші раптово, як цегла, на голову не падають і тому влаштовуються після навчання на роботу і працюють заради свого благополуччя. Ось тільки іноді все ж таки трапляються випадки, коли заповідають людині мільйони, до яких вона не готова. Саме така історія сталася в Австрії.

Стало відомо, що в Австрії 31-річна жінка на ім'я Марлен Енгельхорн успадкувала шалені гроші після того, як у вересні 2022 року померла її бабуся Траудль Енгельхорн-Векіатто.

Довідка:

Австрійка Марлен Енгельхорн отримала спадщину $4,2 млрд від свого прапрадіда Фрідріха Енгельхорна, який у 1865 році заснував німецький хімічний концерн BASF.

Ось тільки багата спадкоємиця вважає, що їй багато грошей для життя не потрібне, тому вона вирішила роздати 25 млн євро. Невідомо, яку частку її стану становлять ці €25 млн, за словами її представника, це "переважна частина".

"Я успадкувала стан і, отже, влада нічого для цього не зробивши. У той же час багатьом людям важко зводити кінці з кінцями, працюючи повний робочий день, і вони сплачують податки за кожен євро, зароблений на роботі. Я розглядаю це як провал" політики, і якщо політика зазнає невдачі, то громадянам доведеться вирішувати цю проблему самостійно. Мені доведеться самій перерозподілити своє багатство", - заявила жінка.

Щоправда, на відміну від багатьох інших заможних людей, Марлен Енгельхорн вирішила не самостійно ухвалити рішення на якісь благодійні проекти витратити гроші, а вирішити це зі звичайними австрійцями.

Так, вона попросила австрійських громадян взяти участь у її ініціативі, відомій як "Хороша рада з перерозподілу". Для цього було надіслано 10 тисяч листів людям, які випадково були відібрані з бази даних мешканців країни. Метою є створення групи з 50 осіб із різними соціологічними характеристиками — різної статі, віку, рівня доходів тощо. Саме вони й зможуть вирішити долю 25 млн. євро.

Вона зазначила: "Я не маю права вето. Я віддаю свої активи на розсуд цих 50 осіб і довіряю їхньому вибору", - заявила Марлен Енгельхорн.

Зазначимо, що Марлен Енгельхорн виступає за прогресивну шкалу оподаткування та запровадження великих податків у спадок. Так, у 2022 році Енгельхорн було присуджено премію Human Act Award за її пропаганду та роботу з просування запровадження податку на багатство у німецькомовній Європі.

Довідка:

В Австрії податок на спадок було скасовано у 2008 році.

До речі, подібна соціальна акція – не перший досвід сім'ї Енгельхорн. Раніше вони робили пожертвування на різні благодійні цілі та фінансували молодих вчених, археологічні центри та музичні програми.

@ztbkz Марлен Энгельхорн - богатая наследница из Австрии, считающая своё наследство "несправедливым распределением денег". Богатая наследница считает, что ей много денег не нужно, поэтому она решила раздать 25 млн евро. Подробнее - в этом видеоролике. Диктор: @dakin_sobkor ♬ оригинальный звук - ZTB

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