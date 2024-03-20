Большинство людей знают, что деньги внезапно, как кирпич, на голову не падают и поэтому устраиваются после учебы на работу и вкалывают ради своего благополучия. Вот только иногда все же бывают случаи, когда завещают человеку миллионы, к которым он не готов. Именно такая история произошла в Австрии.

Стало известно, что в Австрии 31-летняя женщина, по имени Марлен Энгельхорн унаследовала сумасшедшие деньги после того, как в сентябре 2022 года умерла ее бабушка Траудль Энгельхорн-Векиатто.

Справка:

Австрийка Марлен Энгельхорн получила наследство в $4,2 млрд от своего прапрадеда Фридриха Энгельхорна, который в 1865 году основал германский химический концерн BASF.

Вот только богатая наследница считает, что ей много денег для жизни не нужно, поэтому она решила раздать 25 млн евро. Неизвестно, какую долю от ее состояния составляют эти €25 млн, по словам ее представителя, это "подавляющая часть".

"Я унаследовала состояние и, следовательно, власть, ничего для этого не сделав. В то же время многим людям трудно сводить концы с концами, работая полный рабочий день, и они платят налоги за каждый евро, заработанный на работе. Я рассматриваю это как провал политики, и если политика терпит неудачу, то гражданам придется решать эту проблему самостоятельно. Мне придется самой перераспределить свое богатство", - заявила женщина.

Правда, в отличие от многих других состоятельных людей, Марлен Энгельхорн решила не самостоятельно принять решение на какие благотворительные проекты потратить деньги, а решить это с обычными австрийцами.

Так, она попросила австрийских граждан принять участие в ее инициативе, известной как "Хороший совет по перераспределению". Для этого было отправлено 10 тысяч писем людям, которые были случайным образом отобраны из базы данных жителей страны. Целью является создание группы из 50 человек с разными социологическими характеристиками — разного пола, возраста, уровня доходов и т. д. Именно они и смогут решить судьбу 25 млн евро.

Она отметила: "Я не имею права вето. Я отдаю свои активы по усмотрению этих 50 человек и доверяю их выбору", - заявила Марлен Энгельхорн.

Отметим, что Марлен Энгельхорн выступает за прогрессивную шкалу налогообложения и введение больших налогов на наследство. Так, в 2022 году Энгельхорн была присуждена премия Human Act Award за ее пропаганду и работу по продвижению введения налога на богатство в немецкоязычной Европе.

Справка:

В Австрии налог на наследство был отменен в 2008 году.

Кстати, подобная социальная акция не первый опыт семьи Энгельхорн. Ранее они делали пожертвования на различные благотворительные цели и финансировали молодых ученых, археологические центры и музыкальные программы.

@ztbkz Марлен Энгельхорн - богатая наследница из Австрии, считающая своё наследство "несправедливым распределением денег". Богатая наследница считает, что ей много денег не нужно, поэтому она решила раздать 25 млн евро. Подробнее - в этом видеоролике. Диктор: @dakin_sobkor ♬ оригинальный звук - ZTB

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