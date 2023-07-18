Мобілізація в Україні, нагадаємо, була продовжена до 18 серпня 2023-го року, пише Politeka.net.

Судячи з ситуації на полі бою, мобілізація в Україні продовжиться і після цієї дати.

Тим часом народні депутати вирішили розширити список українців, які не підлягають мобілізації.

Так, було ухвалено у першому читанні законопроєкт №9274 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб’єктів забезпечення цивільного захисту, удосконалення законодавства з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, організації та проведення евакуації населення, забезпечення охорони життя та здоров’я громадян, яким, зокрема пропонується розширити перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Мова йде про працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тобто від призову під час мобілізації їх хочуть звільнити.

«Прийнято за основу проект Закону №9274, яким, зокрема, пропонується передбачити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації працівники Державної служби надзвичайних ситуацій», - повідомляли в Верховній Раді.

У пояснювальній записці зазначається, що через законодавчу неврегульованість, на відміну від працівників інших силових структур, військовозобов’язані працівники органів та підрозділів ДСНС підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а це має негативний вплив виконання завдань, покладених на ДСНС в умовах воєнного стану.

Підкреслимо, щоб ці зміни набули чинності і ще одна категорія чоловіків звільнилася від мобілізації треба, щоб цей законопроєкт ухвалили у другому читанні та направили на підпис президентові України.

У свою чергу, українці, коментуючи майбутні зміни мобілізації в Україні, зазначають, що, мовляв, і самим депутатам вже давно пора взяти в руки зброю:

«От нехай депутатскі палачі на собі і покажуть приклад по мобілізації ! А не шукають категорії серед звичайних людей, які також мають право на життя!...»,

«Два світи... одні гинуть, другі в нічних клубах і ресторанах ( а що тут такого, життя ж продовжується). А для багатьох життя вже закінчилося.... Може, потрібно дати відпочинок тім, котрі прийшли в перші дні»,

«Можливо, вже час звільнити тих, що з перших днів воюють?»,

«А інвалідів ви не хочете звільнити з армії, які прийшли в перші дні захищати Україну».

Також українці зазначають, що буде справедливим, якщо мобілізація в Україні не торкнеться рятувальників:

"Вони і так постійно ризикують на своїй праці, навіть на перший погляд "просте" гасіння пожежі має свої небезпеки",

«Так, пожежнi хай будуть - треба комусь гасити полум'я пiсля "Калiбрiв"! А всю решту разом з депутатами на фронт, може, там якась користь вiд них буде для неньки Украïни!».

Нагадаємо, із початком повномасштабної війни воєнний стан і мобілізація в Україні вже неодноразово були продовжені.

Загальна мобілізація ‒ це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

Мобілізація в Україні стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

Мобілізація в Україні проводиться протягом 90 днів після її оголошення.

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