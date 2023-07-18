Мобилизация в Украине, напомним, была продлена до 18 августа 2023 года, пишет Politeka.net.

Судя по ситуации на поле боя, мобилизация в Украине продолжится и после этой даты.

Тем временем народные депутаты решили расширить список украинцев, не подлежащих мобилизации.

Так, был принят в первом чтении законопроект №9274 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения полномочий субъектов обеспечения гражданской защиты, усовершенствования законодательства по вопросам защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, организации и проведения эвакуации населения, обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, которым, в частности, предлагается расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Речь идет о работниках Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. То есть, от призыва во время мобилизации их хотят освободить.

"Принят за основу проект Закона №9274, которым, в частности, предлагается предусмотреть, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций", - сообщали в Верховной Раде.

В пояснительной записке отмечается, что из-за законодательной неурегулированности, в отличие от работников других силовых структур, военнообязанные работники органов и подразделений ГСЧС подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, что имеет негативное влияние на выполнение задач, возложенных на ГСЧС в условиях военного положения.

Подчеркнем, чтобы эти изменения вступили в силу и еще одна категория мужчин освободилась от мобилизации необходимо, чтобы этот законопроект приняли во втором чтении и направили на подпись президенту Украины.

В свою очередь, украинцы, комментируя грядущие изменения в мобилизации в Украине, отмечают, что, мол, и самим депутатам уже давно пора взять в руки оружие:

«Вот пусть депутатские каты на себе и покажут пример по мобилизации! А не ищут категории среди обычных людей, также имеющих право на жизнь!...»,

«Два мира… одни гибнут, другие в ночных клубах и ресторанах (а что тут такого, жизнь продолжается). А для многих жизнь уже закончилась... Может, нужно дать отдых тем, кто пришел в первые дни»,

«Возможно, пора освободить тех, что с первых дней воюют?»,

«А инвалидов вы не хотите освободить из армии, которые пришли в первые дни защищать Украину».

Также украинцы отмечают, что будет справедливым, если мобилизация в Украине не коснется спасателей:

"Они и так постоянно рискуют на своей работе, даже на первый взгляд "простое" тушение пожара имеет свои опасности",

«Да, пожарные пусть будут – надо кому-то тушить пламя после "Калибров"! А все остальное вместе с депутатами на фронт, может, там какая-то польза от них будет для Украины!».

Напомним, с началом полномасштабной войны военное положение и мобилизация в Украине уже неоднократно продолжались.

Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

Мобилизация в Украине касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация в Украине проводится в течение 90 дней после ее объявления.

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