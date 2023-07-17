Мобілізація в Україні йде вже не перший місяць, але військкомати все ще припускаються дивних помилок.

Наприклад, мобілізувати намагаються тих, хто вже давно захищає Україну від російських окупантів зі зброєю в руках, пише Politeka.net.

Так, військкомат надіслав повістку стендап-коміку Сергію Ліпко, який під час російського вторгнення долучився до Територіальної оборони, а потім вступив до лав ЗСУ.

«Шановний військомат, я вже написав про це жарти в сольніку, вже можна не слати, 4-та то занадто», - звернувся Сергій Ліпко до військкомату, опублікувавши також фото повістки.

У документі, зокрема, зазначено, що Ліпко повинен прибути до РТЦК та СП о 10.00 17.07 2023 року.

Коментуючи «збій» мобілізації, користувачі Twitter шуткують, що військомат фанат Сергія Ліпко і розповідають про випадки мобілізації, з якими зтикалися самі або їхні родичі:

«Може це тролінг і вони насправді твої фанати, яким не хочеться аби ти перестав про них жартувати зі сцени, адже це визнання і належна увага!»,

«В мене колекція з 3х різних військкоматів, які мене бажали оформити», «Сергію, Ви маєте нести службу за чотирьох і не як інакше…»,

«Моєму родичу дзвонять з військомату і питають чи не хоче він до них прийти. Він відповів,що з задоволенням,як тільки живий з Бахмута виїде»,

«Думаю, і після перемоги надсилатимуть»,

«Племінник втратив руку і ногу ще в жовтні. Зараз на протезах. Але контракт підписував з району дружини, а не за пропискою, і зараз йому постійно телефонують з військкомату. Він їх криє матом і кричить що приїде, від...... їх по ї... протезом ноги. Вони чомусь сильно ображаються»,

«Мою справу в військоматі 2 рази губили».

Нагадаємо, мобілізація в Україні продовжена, так саме як і воєнний стан. Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені ще на 90 діб, тобто до 18 серпня.

Нагадаємо також, що Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які зможуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Згідно з прийнятим законом №9342, мобілізація в Україні торкнеться також чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Мобілізація в Україні не торкнеться громадян, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях. Громадян, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я або віком. А також громадян, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування.

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