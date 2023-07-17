Мобилизация в Украине идет уже не первый месяц, но военкоматы все еще допускают странные ошибки.

К примеру, мобилизовать пытаются тех, кто уже давно защищает Украину от российских оккупантов с оружием в руках, пишет Politeka.net.

Так, военкомат прислал повестку стендап-комику Сергею Липко, который во время российского вторжения присоединился к Территориальной обороне, а затем вступил в ряды ВСУ.

«Уважаемый военкомат, я уже написал об этом шутки в сольнике, уже можно не слать, 4-ая это слишком», - обратился Сергей Липко к военкомату, опубликовав также фото повестки.

В документе, в частности, говорится, что Липко должен прибыть в РТЦК и СП в 10.00 17.07 2023 года.

Комментируя «сбой» мобилизации, пользователи Twitter шутят, что военкомат является фанатом Сергея Липко и рассказывают о случаях, с которыми сталкивались во время мобилизации сами или их родственники:

«Может, это троллинг и они на самом деле твои фанаты, которым не хочется, чтобы ты перестал о них шутить со сцены, ведь это признание и должное внимание!»,

«У меня коллекция из 3х разных военкоматов, которые меня желали оформить»,

«Сергей, Вы должны нести службу за четырех и не как иначе…»,

«Моему родственнику звонят из военкомата и спрашивают, не хочет ли он к ним прийти. Он ответил, что с удовольствием, как только живой из Бахмута уедет»,

«Думаю, и после победы будут присылать»,

«Племянник потерял руку и ногу еще в октябре. Теперь на протезах. Но контракт подписывал из района жены, а не по прописке, и сейчас ему постоянно звонят по телефону из военкомата. Он их кроет матом и кричит что приедет, от...т их по е... протезом ноги. Они почему-то сильно обижаются»,

«Мое дело в военкомате 2 раза теряли» .

Напомним, мобилизация в Украине продолжена, как и военное положение. Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены еще на 90 суток, то есть до 18 августа.

Напомним, что Верховная Рада Украины сократила перечень лиц, которые смогут получить отсрочку от призыва на военную службу. Согласно принятому закону №9342, мобилизация в Украине коснется также мужчин, имеющих родственников с инвалидностью.

Мобилизация в Украине не коснется граждан, привлеченных к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях. Граждан, признанных непригодными к военной службе по состоянию здоровья или возрасту. А также граждан, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе.

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