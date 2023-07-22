Мобілізація в Україні триває: через скандальний закон відстрочок буде менше, адже Рада розширила список тих, хто підлягає мобілізації.

Мобілізація в Україні діє від початку повномасштабного вторгнення армії росії. Нещодавно Верховна Рада ухвалила новий скандальний закон на тлі мобілізації. Зокрема, Верховна Рада України ухвалила закон №9342, який звужує коло українців, які зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Адвокат Стамбула Віталій розповів, які будуть наслідки після ухвалення нового скандального закону.

До змін у законі військовозобов'язані мали змогу отримати відстрочку від мобілізації, якщо в одного з їхніх родичів є інвалідність І чи ІІ групи.

Тепер, згідно з доповненням до закону, відстрочку від мобілізації можна отримати лише в тому випадку, якщо в сім'ї немає інших осіб, зобов'язаних утримувати людину з інвалідністю.

Як пояснив адвокат, фактично це означає багато неприємних наслідків для призовників. Тобто як тільки ухвалили закон №9342, то тепер буде дуже багато відмов від відстрочки, більше мобілізованих та розглядів у судах. Але це ще не всі наслідки.

"Я повинен константувати, що зміни в законі принесуть ще дуже багато конфліктів з ТЦК - між працівниками та призовниками. Також почнуть ховатися від мобілізації ще більше чоловіків. Такі зміни спричинять масову втечу за кордон тих чоловіків, у яких ця відстрочка була, а тепер вона не дійсна", - доповнив експерт.

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Нагадаємо, мобілізація в Україні триває, тому важливо знати, чи мають право працівники ТЦК перевіряти у Вас документи.

Як писала Politeka, йде мобілізація в Україні, українцям розповіли, що робити, якщо ТЦК відмовив у відстрочці військовозобов'язаному.

Також Politeka повідомляла, ухилянти від мобілізації вигадали новий метод втечі за кордон.