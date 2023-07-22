Мобилизация в Украине действует с самого начала полномасштабного вторжения армии россии. Недавно Верховная Рада приняла новый скандальный закон на фоне мобилизации. В частности, Верховная Рада Украины приняла закон №9342, сужающий круг украинцев, которые смогут получить отсрочку от мобилизации.
Адвокат Стамбула Виталий рассказал, какие будут последствия после принятия нового скандального закона.
К изменениям в законе военнообязанные имели возможность получить отсрочку от мобилизации, если у одного из их родственников есть инвалидность I или II группы.
Теперь, согласно дополнению к закону, отсрочку от мобилизации можно получить только в том случае, если в семье нет других лиц, обязанных содержать человека с инвалидностью.
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Как объяснил адвокат, фактически - это означает много неприятных последствий для призывников. То есть, как только приняли закон №9342, то теперь будет очень много отказов от отстрочки, больше мобилизированных и разбирательств в судах. Но это еще не все последствия.
"Я должен константировать, что изменения в законе принесут еще очень много конфликтов с ТЦК - между работниками и призывниками. Также начнут прятаться от мобилизации еще больше мужчин. Такие изменения повлекут за собой массовый побег за границу тех мужчин, у которых эта отстрочка была, а теперь она не действительна", - дополнил эксперт.
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