Мобилизация в Украине и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года.

Идет мобилизация в Ураине и из-за введенного военного положения военнообязанным продолжают вручать повестки. Адвокат Стамбула Виталий рассказал на своем канале в Youtube, что нельзя делать и как себя вести при выдаче повестки.

Адвокат подчеркнул, что в рамках мобилизации представитель ТЦК выполняет свои служебные обязанности. Потому не стоит оскорблять и нападать на работников ТЦК, ведь это карается законом - криминальной и административной ответственностью.

Мобилизация продолжается, потому в любой момент вы можете встретить на улице работника ТЦК. При встрече ведите себя вежливо и не пытайтесь бежать.

"Вы должны понимать, мобилизация никуда не делась. Потому вы должны быть морально и психологически готовыми к тому, что вам могут вручить повестку. На рынке, возле метро и просто на улице", - подчеркнул адвокат.

Повестки в рамках мобилизации должны выписываться на конкретное лицо именно в центре комплектования. Все эти проштампованные повестки, остановка людей для проверки документов, вписывание фамилии на месте и попытки вручить повестку этому лицу — такие действия фактически незаконны. Их можно считать подлогом документов во время мобилизации и вызвать полицию.

Всегда можно отказаться получать повестку и подписываться на ее получение, но придется уплатить штраф.

Кроме того, работники ТЦК во время мобилизации не имеют право вас задерживать и не отпускать.

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