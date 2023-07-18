Мобілізація в Україні продовжується. Коли працівники військового комісаріату (ТЦК) незаконно проникають у квартиру чи будинок особи, яка зобов'язана служити в армії, власник житла має повне право подати заяву про незаконне проникнення на приватну територію. Про це розповіла адвокат Марія Левченко.

Адвокат розповіла, що ніхто не має права вламуватись до будинку до українців без рішення суду. Тобто коли працівник ТЦК вламується додому до призівника у рамках мобілізації – він порушує законодавство України. Конституцією України передбачено недоторканність житла.

Більше того, ніде у правилах мобілізації не написано, що працівник ТЦК може заходити до оселі військовозобов'язаного українця. Якщо це вже сталося, то адвокат радить негайно викликати наряд поліції. Після чого може бути відкрито кримінальну справу проти тих, хто незаконно вривається до будинку людини. І жодна відмазка про мобілізацію не врятує працівників ТЦК.

"Мобілізація триває. Якщо до вас у будинок увірвалися військкоми, то викликайте поліцію. До того ж зафіксуйте на камеру телефону факт про порушення. Це може бути вашим доказом, якщо ви вирішите йти до суду", - наголосила адвокат.

До того ж експерт радить викликати сусідів в якості свідків. Тому просто пам'ятайте, що ніхто не має права вриватися до вас у будинок і це порушення карається законом. А мобілізація не є виправданням такого порушення.

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