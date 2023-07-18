Мобилизация в Украине продолжается. Когда работники военного комиссариата (ТЦК) незаконно проникают в квартиру или дом лица, обязанного служить в армии, владелец жилья имеет полное право подать заявление о незаконном проникновении на частную территорию. Об этом рассказала адвокат Мария Левченко.
Адвокат рассказала, что никто не имеет права вламываться в дом к украинцам без решения суда. То есть, когда работник ТЦК вламывается домой к призовнику в рамках мобилизации - он нарушает законодательство Украины. Конституцией Украины предусмотрена неприкосновенность жилья.
Более того, нигде в правилах мобилизации не написано, что работник ТЦК может заходить в жилище военнообязанного украинца. Если же это уже произошло, то адвокат советует незамедлительно вызывать наряд полиции. После чего может быть открыто уголовное дело против тех, кто незаконно врывается в дом человека. И никакая отмазка о мобилизации не спасет работников ТЦК.
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"Мобилизация продолжается. Если к вам в дом ворвались военкомы, то вызывайте полицию. К тому же зафиксируйте на камеру телефона факт о нарушении. Это может быть вашим доказательством, если вы решите идти в суд", - отметила адвокат.
К тому же эксперт советует, вызывать соседей в качестве свидетелей. Потому просто помните, что никто не имеет права врываться к вам в дом и это нарушение наказывается законом. А мобилизация не есть оправданием такого нарушения.
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