Мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Общая мобилизация в Украине продлена до 18 августа 2023 года.

Адвокат Виталий Стамбула объяснил, в каких случаях во время мобилизации в Украине работники ТЦК имеют право требовать от Вас предъявить паспорт или военный билет.

"Если мы обратим внимание на положения нормативно-правовых документов [прим. ред. на которые ссылаются представители ТЦК] - мы не увидим ни одного упоминания о том, что работники ТЦК или другие какие-то правоохранительные органы, Национальная полиция - кто угодно, ТРО или воины Вооруженных сил Украины, которые находятся на блок-постах - они не имеют права проверять наличие военно-учетных документов, военного билета, так как все органы государственной власти, местного самоуправления, государственные служащие в соответствии со статьей 19 Конституции должны действовать в пределах полномочий установленных для них законом и нормативно правовыми актами", - пояснил Стамбула.

Адвокат добавил, что даже во время мобилизации в Украине ни один из нормативно-правовых документов не устанавливает право государственного служащего, работника ТЦК проверять наличие у мужчины военнообязанного наличие ресничного билета.

"Поэтому если у вас требуют предъявить военный билет - это незаконные действия, вы имеете право снимать это все на видео, для того, чтобы в дальнейшем обжаловать такие действия через суд", - сообщил адвокат Виталий Стамбула, комментируя популярный вопрос относительно общей мобилизации в Украине.

Однако, если у представителей ТЦК есть приказ руководителя ТЦК о том, что они уполномочены проверять в определенных случаях документы, удостоверяющие личность. Если такого приказа у них нет и там не стоит печать, или не стоят их фамилии и номера их удостоверений – они не имеют права проверять у вас лично документы, удостоверяющие вашу личность.

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