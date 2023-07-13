Уклонисты от мобилизации придумали новый метод побега за границу.

Так, в сети стали активно появляться объявление с предложениями заключить фиктивный брак для выезда военнообязанных за границу во время мобилизации.

Сообщается, что за такой "брак" между военнообязанным и женщиной, у которой есть инвалидность, предлагается от 8 тысяч гривен до 20 000.

В частности, журналистам удалось найти объявление, где киевлян ищет девушку или бабушку для женитьбы.

Есть и объявления женщин, которые ищут женщин с инвалидностью для того, чтобы помочь своим мужчинам сбежать из Украины во время мобилизации.

Однако адвокаты говорят, что в случае, если фиктивность брака будет доказана, в суде данный факт может квалифицироваться как уголовное деяние или мошенничество.

В комментариях началось обсуждение:

"У кожного свій вибір",

"Дива немає. Якби воювати забирали би всіх підряд, а так тільки простих - смертних. От прості - смертні і роблять все по своїх можливостях",

" У кожного своє життя, і кожен має зробити свій вибір,звичайно не всі сто відсотків мають йди в окопи, але чим довше війна затягується тим більше людей через цей жах може пройти,тож тут є над чим задуматися",

" Ніхто не знає, що буде через рік, чи два, із цією клятою війною...",

Дожились, казна що твориться, загнали людей в глухий кут", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.

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