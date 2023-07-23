Мобілізація в Україні триває – стало відомо, як можна без проблем і згідно із законом оскаржити виданий порядок денний.

Мобілізація в Україні продовжується. Порядок денний, виданий військовозобов'язаним у рамках мобілізації чоловікам на блокпості, можна оскаржити у разі невиконання кількох умов. Про це розповіла адвокат Жанна Грушко.

По-перше, повістка може бути неправильно заповнена або передана особою, яка не має відповідної уповноваженості для таких дій. У такому разі громадянин має законне право відмовитися від ухвалення повістки, навіть у період мобілізації. Важливо пам'ятати, хто не має права видавати повістки: працівники митниці, поліцейські та військові, які чергують на блокпостах.

По-друге, повістку має прийняти сама людина, яку мобілізують. Якщо родичі взяли повістку за призовника, це вважається незаконною дією і призовник має право відмовитися від неї.

По-третє, людина має право один раз відмовитися від повістки в рамках мобілізації просто через те, що не хоче брати повістку. У цьому випадку необхідно скласти відповідний акт із зазначенням причини відмови від прийняття повістки. Цей процес обов'язково має проводитись у присутності двох свідків. При цьому громадянин має бути зобов'язаний сплатити адміністративний штраф.

По-четверте, якщо вам загрожують при врученні повістки в рамках мобілізації, ви маєте право зняти все це на камеру та не брати повістку. Адже працівники ТЦК виступають не як приватна особа, бо як працівники територіальних центрів комплектування. Якщо таке порушення було виявлено під час мобілізації, ви маєте повне право звернутися до Міноборони, Нацполіції чи ТЦК.

Дотримання цих умов під час мобілізації є важливим для захисту прав та законних інтересів громадян у процесі вручення повісток. Кожен призовник повинен бути добре обізнаний про свої права та обов'язки, пов'язані з прийняттям повістки у разі мобілізації.

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