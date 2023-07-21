Мобилизация в Украине будет продолжаться, а значит, стоит знать некоторые нюансы, касающиеся призыва.
Адвокат Кристина Очкур рассказала, как действовать, если во время мобилизации в Украине представители ТЦК не "подтверждают инвалидность" личности и призывают к военной службе.
"Нужно писать заявление, что "я имею право на отсрочку, потому что я имею инвалидность такой-то группы...". Это заявление, а к нему нужно ниже надо добавить, ксерокопию документов своих об инвалидности, или других документов, если у вас есть другая причина и основание для отсрочки. с собой – то есть у вас два заявления, одно с приложениями, скрепленное степлером, а второе нет".
Адвокат добавила, что заявление представители ТЦК в разгар мобилизации в Украине должны подписать.
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"И на этой второй вы должны заставить их, чтобы они вам расписались, что они приняли это. Когда они так сделают, они никогда эти документы уже не потеряют. И это не только ТЦК, это все. Все, что угодно, куда бы вы ни ходили - это работодатели, если у вас это по зарплате, это любые органы, это любые органы, это полиция, это суды, прокуратура... это обязательно", - рассказала адвокат Кристина Очкур об отсрочке от мобилизации в Украине лицам с инвалидностью
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Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.
Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.
Также Politeka сообщала, что уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.