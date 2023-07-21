Мобілізація в Україні триває вже не перший місяць, проте дедалі частіше ми чуємо про порушення прав громадян під час перевірки документів.

Мобілізація в Україні продовжується. Працівники ТЦК продовжують роздавати повістки військовозобов'язаним чоловікам. Іноді це відбувається за участю поліцейських. Останнім часом у рамках мобілізації представники ТЦК дедалі частіше зупиняють чоловіків на вулицях та просять пред'явити їхній військовий квиток.

Адвокат Стамбула Віталій розповів, чому перевірка військового квитка незаконна і як оскаржити такі дії.

Адвокат наголосив, що мобілізація в Україні триває через вторгнення росії. При цьому працівники ТЦК проводять рейди скрізь: на ринку, біля метро та навіть біля зупинок цивільного транспорту. Це робиться для того, щоб мобілізувати велику кількість українських чоловіків.

Для того, щоб встановити особу зупиненого чоловіка, працівники ТЦК вимагають документа, що засвідчує особу. І все частіше в рамках мобілізації хочуть побачити військовий квиток людини.

Представники ТЦК аргументують свої дії статтею 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". У разі відмови загрожують затриманням та притягненням до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП.

За словами правозахисника, у рамках мобілізації ніхто не має права перевіряти військовий квиток. Це не прописано в жодному законодавчому акті про воєнний стан та мобілізацію.

Закон, постанова та накази, на які посилаються ТЦК та СП, не мають відношення до перевірки військово-облікових документів. Вони лише у виняткових випадках надають право перевіряти документи, що засвідчують особу чи спеціальний статус.

Тому не варто побоюватися, що вас притягнуть до відповідальності за ст. 210 КУпАП, якщо ви не пред'явите на вимогу військовий квиток у громадському місці. Будь-який суд виправдає вас.

"Тому, якщо у вас вимагають військовий квиток - це незаконні дії в рамках мобілізації. Ви можете знімати те, що відбувається на камеру телефону, щоб через суд добиватися свого. Адже це перевищення своїх обов'язків з боку працівників ТЦК", - додав адвокат.

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Нагадаємо, мобілізація в Україні триває, тому важливо знати, чи мають право працівники ТЦК перевіряти у Вас документи.

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