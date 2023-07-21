Мобилизация в Украине идет уже не первый месяц, однако все чаще мы слышим о нарушении прав граждан при проверке документов.

Мобилизация в Украине продолжается. Работники ТЦК продолжают раздавать повестки военнообязанным мужчинам. Иногда это происходит при участии полицейских. В последнее время в рамках мобилизации представители ТЦК все чаще останавливают мужчин на улицах и просят предъявить их военный билет.

Адвокат Стамбула Виталий рассказал, почему проверка военного билета незаконна и как обжаловать такие действия.

Адвокат подчеркнул, что мобилизация в Украине продолжается из-за вторжения рф. При этом работники ТЦК проводят рэйды везде: на рынке, у метро и даже возле остановок гражданского транспорта. Это делается для того, чтобы мобилизировать большое колличество украинских мужчин.

Для того, чтобы установить личность остановленного мужчины, работники ТЦК требуют документ, удостоверяющий личность. И все чаще в рамках мобилизации, хотят увидеть военный билет человека.

Представители ТЦК аргументируют свои действия статьей 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". В случае отказа угрожают задержанием и привлечением к административной ответственности по ст. 210 КУоАП.

По словам правозащитника, в рамках мобилизации никто не имеет права проверять военный билет. Это не прописано ни в одном законодательном акте о военном положении и мобилизации.

Закон, постановление и приказы, на которые ссылаются ТЦК и СП, не имеют отношения к проверке военно-учетных документов. Они только в исключительных случаях предоставляют право проверять документы, удостоверяющие личность или специальный статус.

Поэтому не стоит опасаться, что вас привлекут к ответственности по ст. 210 КУоАП, если вы не предъявите по требованию военный билет в общественном месте. Любой суд оправдает вас.

"Потому если у вас требуют военный билет - это незаконные действия в рамках мобилизации. Вы можете снимать происходящее на камеру телефона, чтобы через суд добиваться своего. Ведь это превышение своих обязанностей со стороны работников ТЦК", - добавил адвокат.

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Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

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