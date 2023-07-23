Мобилизация в Украине продолжается – стало известно, как можно без проблем и по закону обжаловать изданную повестку.

Мобилизация в Украине продолжается. Повестку, изданную военнообязанным в рамках мобилизации мужчинам на блокпосте, можно обжаловать в случае невыполнения нескольких условий. Об этом рассказала адвокат Жанна Грушко.

Во-первых, повестка может быть неправильно заполнена или передана лицом, не обладающим соответствующей уполномоченностью для таких действий. В таком случае гражданин имеет законное право отказаться от принятия повестки, даже в период мобилизации. Важно помнить, кто не имеет права выдавать повестки: сотрудники таможни, полицейские и военные, дежурящие на блокпостах.

Во-вторых, повестку должен принять сам человек, которого мобилизуют. Если родственники взяли повестку за призывника, это считается незаконным действием, и призывник имеет право отказаться от нее.

В-третьих, человек имеет право один раз отказаться от повестки в рамках мобилизации просто из-за того, что не хочет брать повестку. В этом случае необходимо составить соответствующий акт с указанием причины отказа от принятия повестки. Этот процесс обязательно должен проводиться в присутствии двух свидетелей. При этом гражданин должен быть обязан заплатить административный штраф.

В-четвертых, если вам угрожают при вручении повестки в рамках мобилизации, вы имете право снять все это на камеру и не брать повестку. Ведь работники ТЦК выступают не как частное лицо, а как работники териториальных центров комплектирования. Если такое нарушении было выявлено во время мобилизации, вы имете полное право обратиться в Минобороны, Нацполицию или ТЦК.

Соблюдение данных условий во время мобилизации важно для защиты прав и законных интересов граждан в процессе вручения повесток. Каждый призывник должен быть хорошо осведомлен о своих правах и обязанностях, связанных с принятием повестки в случае мобилизации.

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