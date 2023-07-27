Мобілізація в Україні не зупиняється: стало відомо, коли затримання та примусова доставка до ТЦК є законними і хто це може робити.

Мобілізація в Україні триває і це означає, що з 24 лютого 2022 року всі особи, які підлягають військовому обов'язку, можуть отримати повістку і бути мобілізованими.

Адвокат Стамбула Віталій розповів, чи можуть військові чи працівники ТЦК примусово доставляти особу військкоматам для вручення повісток у рамках мобілізації.

Експерт розповів, що в рамках мобілізації працівники ТЦК не мають права затримувати будь-кого та примусово доставляти до Територіальних Центрів Комплектування. Такими повноваженнями не наділені також військкомати.

Єдиним винятком у рамках мобілізації може бути ситуація, коли особа не з'явилася на виклик на порядку денному, і військкомат подав спеціальне повідомлення до органів національної поліції.

"Працівники ТЦК не мають права вас затримувати або доставляти до Центрів Комплектування, не дивлячись на мобілізацію. Водночас такі права є у працівників поліції, але лише в одному випадку – якщо ви порушуєте правила військового обліку", - зазначив адвокат Стамбула Віталій.

При цьому адвокат уточнив, що в рамках мобілізації тільки після отримання повідомлення від ТЦК про особу, яка не з'явилася по підписаній повістці, поліція може здійснити його затримання та доставку до ТЦК.

Проте слід зазначити, що такі дії мають здійснюватися з дотриманням вимог законодавства та прав особи.

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