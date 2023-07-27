Мобилизация в Украине не останавливается: стало известно, когда задержание и принудительная доставка в ТЦК законны и кто это может делать.

Мобилизация в Украине продолжается и это означает, что с 24 февраля 2022 года, все лица, подлежащие воинской повинности, могут получить повестку и быть мобилизованными.

Адвокат Стамбула Виталий рассказал, могут ли военные или работники ТЦК принудительно доставлять лицо военкоматам для вручения повесток в рамках мобилизации.

Эксперт рассказал, что в рамках мобилизации работники ТЦК не имеют права задерживать кого-либо и принудительно доставлять в Территориальные Центры Комплектования. Такими полномочиями не наделены также и военкоматы.

Единственным исключением в рамках мобилизации может быть ситуация, когда лицо не явилось по вызову по повестке ранее, и военкомат подал специальное сообщение в органы национальной полиции.

"Работники ТЦК не имеют права вас задерживать или доставлять до Центров Комплектирования не смотря на мобилизацию. В то же самое время такие права есть у работников полиции, но только в одном случае - если вы нарушате правила военного учета", - отметил адвокат Стамбула Виталий.

При этом адвокат уточнил, что в рамках мобилизации только после получения уведомления от ТЦК о лице, не явившемся по подписаной повестке, полиция может осуществить его задержание и доставку в ТЦК.

Однако следует отметить, что такие действия должны совершаться с соблюдением требований законодательства и прав личности.

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