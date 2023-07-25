Мобілізація в Україні може перейти на нові рейки 1 серпня і є надія на те, що працівники ТЦК не переступатимуть межі дозволеного.

Мобілізація в Україні продовжується і 1 серпня на певну категорію військовослужбовців чекають зміни в рамках мобілізації. Адвокат Олег Лук'янчиков розповів, що може змінитися з 1 серпня.

Адвокат зазначив, що в контексті призову до мобілізації з 1 серпня нічого в нормативних актах не зміниться. Тобто ні принципи мобілізації, ні види повісток та їх вручення не зміняться з 1 серпня. Може змінитися лише інтенсивність роздачі повісток.

До того ж розпочалися масштабні перевірки ТЦК та СП, які закінчаться якраз до серпня. Це може дати надію на те, що працівники ТЦК не переступатимуть межі дозволеного в рамках мобілізації. А саме не будуть нападати на призовників і бити їх, а також не будуть вриватися у їхні будинки.

Хоча є важлива зміна із серпня, яка стосується певної категорії військовослужбовців у рамках мобілізації. Так, з 1 серпня срочники, за власним бажанням, можуть бути переведені до категорії мобілізованих. Це стосується військовослужбовців строкової служби, у яких строк військової служби минув у період дії військового стану, а також тих, чия служба була продовжена понад встановлені терміни і хто під час дії військового стану відслужив не менше шести місяців.

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