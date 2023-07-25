Мобілізація в Україні триває та визначено категорії чоловіків призовного віку, які мають право на відстрочку.

Мобілізація в Україні діє у зв'язку із вторгненням росії, тому призову підлягають чоловіки військовозобов'язаного віку від 18 до 60 років. Вони отримують повістки у межах мобілізації. Однак є випадки, коли деякі чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Адвокат Стамбула Віталій назвав два способи, як отримати відстрочку, поки діє мобілізація.

Українські чоловіки, які мають право на відстрочку від мобілізації, досі можуть отримати відмову від ТЦК. Якщо людина отримала листа з відмовою надати відстрочку, то експерт рекомендує звернутися до обласної ТЦК зі скаргою.

Адвокат підкреслив, що перший спосіб – щоб отримати відстрочку від мобілізації, людина має особисто з'явитися до свого ТЦК та СП та надати документи, що підтверджують ці підстави. Якщо немає можливості пред'явити оригінал, бажано зробити нотаріальні копії, щоб їх могли долучити до особистої справи про відстрочку мобілізації.

Є також ще один спосіб отримати відстрочку від мобілізації для тих, хто має на це право.

Експерт розповів, що спочатку потрібно заповнити заяву про відстрочку мобілізації з усіма необхідними документами. Після цього друкуєте у двох примірниках "Опис вкладення для цінного листа" і заповнюєте його, вказавши, які документи були вкладені в лист до ТЦК. І все це відправляєте цінним листом до ТЦК. При цьому у вас на руках будуть докази, що ви надсилали листа з документами.

З моменту, коли на руках військовозобов'язаного є корінець про вручення листа представнику військкомату, йому не можуть вручити штраф чи підозру у ухилянні мобілізації.

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Нагадаємо, мобілізація в Україні триває, тому важливо знати, чи мають право працівники ТЦК перевіряти у Вас документи.

Як писала Politeka, йде мобілізація в Україні, українцям розповіли, що робити, якщо ТЦК відмовив у відстрочці військовозобов'язаному.

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