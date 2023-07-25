Мобилизация в Украине действует в связи с вторжением рф, поэтому призыву подлежат мужчины военнообязанного возраста от 18 до 60 лет. Они получают повестки в рамках мобилизации. Однако существуют случаи, когда некоторые мужчины могут получить отсрочку от мобилизации.

Адвокат Стамбула Виталий назвал два способа, как получить отсрочку пока действует мобилизация.

Украинские мужчины, которые имеют право на отстрочку от мобилизации, все еще могут получить отказ от ТЦК. Если человек получил письмо с отказом предоставить отсрочку, то эксперт рекомендует обратиться в областной ТЦК с жалобой.

Адвокат подчеркнул, первый способ - чтобы получить отсрочку от мобилизации, человек должен лично явиться в свой ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие эти основания. Если нет возможности предъявить оригинал, желательно сделать нотариальные копии, чтобы их могли приобщить к личному делу об отстрочке по мобилизации.

Есть также еще один способ, чтобы получить отстрочку от мобилизации для тех, кто имеет на это право.

Эксперт рассказал, что сначала нужно заполнить заявление об отсрочке мобилизации со всеми необходимыми документами. После этого распечатываете в двух экземплярах "Опись вложения для ценного листа" и заполняете его, указав, какие документы были вложены в письмо к ТЦК. И все это отправляете ценным письмом к ТЦК. При этом у вас на руках будут доказательства о том, что вы отправляли письмо с документами.

С момента, когда на руках военнообязанного есть корешок о вручении письма представителю военкомата, ему не могут вручить штраф или подозрение в избежании мобилизации.

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