Мобилизация в Украине может перейти на "новые рельсы" 1 августа и есть надежда на то, что работники ТЦК не будут переступать грани дозволенного.

Мобилизация в Украине продолжается и С 1 августа определенную категорию военнослужащих ждут изменения в рамках мобилизации. Адвокат Олег Лукьянчиков рассказал, что может измениться с 1 августа.

Адвокат отметил, что в контексте призыва к мобилизации, с 1 августа ничего в нормативных актах не изменится. То есть, ни принципы мобилизации, ни виды повесток и их вручение, не поменяются с 1 августа. Может поменяться только интенсивность раздачи повесток.

К тому же начались масштабные проверки ТЦК и СП, которые закончатся как раз к августу. Это может дать надежду на то, что работники ТЦК не будут переступать грани дозволенного в рамках мобилизации. А именно не будут нападать на призывников и бить их, а также не будут врываться в их дома.

Хотя есть немаловажное изменение с августа, которое касается определенной категории военнослужащих в рамках мобилизации. Так, с 1 августа срочники, по собственному желанию, могут быть переведены в категорию мобилизованных. Это касается военнослужащих срочной службы, у которых срок воинской службы истек в период действия военного положения, а также тех, чья служба была продлена сверх установленных сроков и кто во время действия военного положения отслужил не менее шести месяцев.

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