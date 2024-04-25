Жінка повідомила, що вона втратила у тесті діамант зі свого кільця вартістю 4000 доларів.

Повідомляється, що Дон Монро, власниця кафе Sis Sweets Cookies & Café в Лівенворті, штат Канзас, стикається з несподіваною проблемою після того, як діамант з її кільця, яке вона носила 36 років, зник, поки вона була на роботі.

Монро зайшла на сторінку пекарні у Facebook, щоб поділитися своїм важким становищем з клієнтами, закликавши їх обережно споживати її печиво та шукати діамант, що зник.

Незважаючи на те, що жінка не носила рукавичок під час роботи, вона наголосила, що від неї не потрібно цього робити, що ще більше посилило ситуацію.

Висловивши подяку тому, хто знайде та поверне втрачений діамант, Монро пообіцяла нагороду за зусилля. Вона визнала потенційну незручність ситуації, але зберігала надію на благополучне повернення дорогоцінного каміння.

У повідомленні, опублікованому 12 квітня, жінка повідомила, що діаманта досі не знайдено, внаслідок чого пошуки продовжуються, а клієнти пекарні виявляють особливу обережність, насолоджуючись солодкими частуваннями.

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