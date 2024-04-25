Женщина сообщила, что она потеряла в тесте бриллиант из своего кольца стоимостью 4000 долларов.

Сообщается, что Дон Монро, владелица кафе Sis Sweets Cookies & Café в Ливенворте, штат Канзас, сталкивается неожиданной проблемой после того, как бриллиант из ее кольца, которое она носила 36 лет, пропал, пока она была на работе.

Монро зашла на страницу пекарни в Facebook, чтобы поделиться своим тяжелым положением с клиентами, призвав их осторожно потреблять ее печенье и искать пропавший бриллиант.

Несмотря на то, что женщина не носила перчаток во время работы, она подчеркнула, что от нее не требуется этого делать, что еще больше усугубило ситуацию.

Выразив благодарность тому, кто найдет и вернет потерянный бриллиант, Монро пообещала награду за усилия. Она признала потенциальное неудобство ситуации, но сохраняла надежду на благополучное возвращение драгоценного камня.

В сообщении, опубликованном 12 апреля, женщина сообщила, что бриллиант до сих пор не найден, в результате чего поиски продолжаются, а клиенты пекарни проявляют особую осторожность, наслаждаясь сладкими угощениями.

Читайте также:

Вот это повезло: мальчик нашел в поле золото, которое пролежало там 2 тысячи лет

Плавало в море 130 лет: женщина нашла на берегу старинное послание, запечатанное в бутылке

Мужчина нашел в своем доме "капсулу времени", которую замуровали в стене 100 лет назад