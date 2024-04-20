Відкриття цієї капсули часу дозволило зазирнути у минуле, залишивши домовласникам більше запитань, ніж відповідей.

Виявлення 111-річної капсули часу, захованої у стінах будинку у Гранд-Рапідс, штат Мічиган, викликало інтригу та цікавість. Серед предметів, знайдених усередині капсули, — рукописні листи, старовинні інформаційні бюлетені, листівки та різні дрібнички, які, ймовірно, належать дитині.

Однією з знахідок, що інтригують, є листівка із зображенням двох дітей і написом «З кращими побажаннями від Джуліуса А Фрідріха, генерального музичного дилера».

Крім того, було виявлено картку, ймовірно з настільної гри, з написом «Удачі. Панчоха навиворіт» поруч із зображенням Ісуса Христа.

Користувач Reddit, який поділився знахідкою, висловив інтерес до походження предметів, зокрема листівки та не тільки.

Колеги-користувачі припустили, що вона може бути з книги Мілтона Бредлі «Гра в удачу», опублікованої приблизно 1890 року, відзначивши тематичну схожість та відповідний період часу.

Інші пропонували звернутися до музею за додатковою інформацією чи передати предмети на збереження. Це відкриття викликало ажіотаж серед користувачів, викликавши дискусії про подібні невідкриті капсули часу та історичне значення таких знахідок.

Читайте також:

Плавало в морі 130 років: жінка знайшла на березі старовинне послання, запечатане у пляшці

Аж холод по шкірі: будівельник знайшов на горищі загадкове послання з 1941 року

"На ній був номер телефону": чоловік знайшов торпеду з миготливою лапочкою і вирішив передзвонити господареві